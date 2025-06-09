Bodrum kattaki kumaş deposunun yıkılan duvarı korkuttu

Kaynak: DHA
Bodrum kattaki kumaş deposunun yıkılan duvarı korkuttu

Zeytinburnu'nda dört katlı binanın bodrum katında duvar yıkıldı. Kısa süreli panik yaşandı.

Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın bodrum katındaki kumaş deposunun duvarı yıkıldı. Beton duvarın parçaları ile kumaş topları binanın bahçesine düşerken, apartman sakinleri panik yaşadı.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Seyitnizam Mahallesi G/26 sokaktaki 4 katlı binada meydana geldi. Bodrum katta bulunan kumaş deposunun arka bahçeye bakan duvarı henüz bilinmeyen nedenle yıkıldı.

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Sesleri duyan bina sakinleri durumu polis, itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve belediye ekiplerine bildirdi. Beton duvarın parçaları ile depodaki kumaş topları binanın arka bahçesine yığılırken, apartman sakinleri panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri yıkılan duvarın olduğu alanda inceleme yaparken, bina hakkındaki kesin kararın belediye ekiplerinin kolonlarda yapacağı kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

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Bina sakinlerinden Emine Yurdukurtlar, "Buradaki dükkanın arkaya bakan cephesindeki duvar çöküyor. Arkada cam var, camdan duvar çökerken kumaş topları aşağı düşüyor. Belediye ekipleri gelip inceleme yaptılar. Mühendis gelecekmiş, onu ve dükkan sahibini bekliyorlar. Dükkan sahibi geldikten sonra kolonların inceleme yapılacakmış" dedi.

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