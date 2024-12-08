Bodrum sular altında kaldı

Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve AFAD, 200 personel ve 100 araçla seferber oldu.

Bodrum'da aniden bastıran sağanak yağmur, ilçeyi büyük bir felakete sürükledi. Özellikle İslamhaneleri bölgesinde yağışın etkisiyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Yolda su birikintileri nedeniyle çift yönlü trafik durdu ve bazı araçlar suda mahsur kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle yollar tekrar trafiğe açıldı. Akyarlar Mahallesi'nde ise dere taştı ve yollar trafiğe kapanarak araçlar mahsur kaldı.

Yağış nedeniyle, bazı mahallelerde ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar gece yarısı evlerini temizlemeye çalıştı. Akyarlar'daki Halil Saygı Sokak'ta sel suları, yoldaki parke taşlarını söktü ve derin bir çukur oluştu. Yolda biriken taşlar, trafik akışını olumsuz etkiledi. Akyarlar Atatürk Caddesi'nde ise MUSKİ'ye ait bir araç göle dönen yolda mahsur kaldı ve iş makineleriyle kurtarıldı. Ayrıca, Akyarlar Karaincir mevkisinde park halindeki bir araç sel sularına kapılarak sürüklendi.

Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri de yaşandı. Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sıkıntı yaşanan bölgelere müdahale etti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, selin etkili olduğu bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Mandalinci, yaptığı açıklamada, "Bölgemizde akşam saatlerinde yoğun bir yağış başladı. Özellikle Ortakent, Turgutreis, İslamhaneleri ve Akyarlar bölgeleri ciddi yağışlar aldı. Dere yataklarında temizlik faaliyeti yapmamıza rağmen, ağaçlardan kopan yapraklar ve düşük çaplı derelerin yoğun yağışı kaldıramaması nedeniyle yer yer seller yaşandı. Turgutreis Bahçelievler'deki taşkın için çalışma başlattık. İslamhaneleri bölgesinde, dağdan gelen taş ve kumlar nedeniyle yolda kapanmalar oldu. Ekiplerimizle hızlıca müdahale ediyoruz. Şu anda 175 personel ve 77 araçla müdahalemizi sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Mandalinci, selden etkilenen bölgelerde evlerde su baskınlarına rastladıklarını, Akyarlar'da 10'a yakın evin su bastığını belirtti. Ayrıca, sel sularına kapılan araçlarla ilgilenmek için de çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Belediye ekiplerinin, mağdur vatandaşlara temizlik konusunda yardımcı olduğunu vurguladı.