Bodrum tarımsal kalkınma hedefiyle çalışmaya devam ediyor

Bodrum Belediyesi, geçen yılın son aylarında diktiği 8 bin 750 adet enginarın hasadını yapıyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, belediye mülkiyetindeki 11 dekarlık alanda bulunan ve çok yıllık bir bitki olan Bayrampaşa enginarının besin değerinin yüksek olduğunu ve lezzetli bir tür olduğunu kaydetti. Yaprakları kesilip içindeki yumuşak çanak kısım çıkarılarak tüketilen bu türün ilk hasadının yapılmasına rağmen kullanılan bilimsel teknikler sayesinde oldukça verimli olduğu ve yaklaşık olarak 1 tonluk ürün elde edileceği belirtildi.

Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras’ın ‘Tarımsal Kalkınma Hamlesi’ projesi kapsamında çalışmalarına devam eden ekipler, ilerleyen günlerde belediye mülkiyetinde bulunan lavanta ve karakılçık buğdayının da hasadını yapacak.