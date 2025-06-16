Bodrum Türkbükü’nde yangın paniği: Havadan ve karadan müdahale!

Türkbükü Mahallesi’nde makilik ve otluk alanda nedeni henüz bilinmeyen bir yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.

Yangını söndürmek için karadan 10 arazöz, 1 su tankeri ve 60 personel görev alırken, havadan 5 helikopter ile 3 yangın söndürme uçağı destek veriyor.

Yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çıkan yangını kontrol altına almak için ekipler canla başla çalışıyor. Bölgedeki dumanlar çevredeki yerleşimlerden görülürken, ekipler yangının yayılmasını engellemek için çevre güvenliğini güçlendirdi.