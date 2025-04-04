Bodrum yaz sezonu hazırlıklarına devam ediyor

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, belediye ve Belediye A.Ş. sorumluluk alanında bulunan dokuzu mavi bayraklı 87 halk plajını yaz sezonuna hazırlamak için yoğun mesai harcıyor.

Yapılan çalışmalar kapsamda halk plajlarında kullanılacak bin 980 şemsiye, 2 bin 400 şezlong, 30 duş kabini, 47 soyunma kabini, bin 900 şamandıra, 14 engelli denize imiş merdiveni ve 116 metre engelli yürüyüş yolunun bakım ve onarımları tamamlanmak üzere. Ayrıca, kullanım ömrünü tamamlamış bazı plaj malzemeleri de yeniden üretiliyor.

Bodrum Belediyesi ekipleri, bayram tatilinin ardından belirlenen plan doğrultusunda halk plajlarındaki düzenlemelere başlayarak plajları yaz sezonuna hazır hale getirecek.