Bodrum yeni transferini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bodrum yeni transferini açıkladı

Bodrum FK, Arnavut santrfor Taulant Seferi’yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Süper Lig’in yeni takımlarından Bodrum FK, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

27 yaşındaki Arnavut santrfor Taulant Seferi, yeşil-beyazlı ekibin kadrosuna katıldı. Bodrum FK, Seferi ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Bonservisi Ukrayna Premier Lig ekibi Vorskla Poltava'da bulunan Seferi, geçtiğimiz sezon Baniyas takımında kiralık olarak forma giydi.

27 yaşındaki Seferi, Baniyas'ta 25 maçta 2 bin 99 dakika süre aldı, 11 gol ve 5 asistle etkili bir performans sergiledi. Bodrum FK, Taulant Seferi transferiyle birlikte hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

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