Bodrum yeni transferini açıkladı

Süper Lig’in yeni takımlarından Bodrum FK, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

27 yaşındaki Arnavut santrfor Taulant Seferi, yeşil-beyazlı ekibin kadrosuna katıldı. Bodrum FK, Seferi ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Bonservisi Ukrayna Premier Lig ekibi Vorskla Poltava'da bulunan Seferi, geçtiğimiz sezon Baniyas takımında kiralık olarak forma giydi.

27 yaşındaki Seferi, Baniyas'ta 25 maçta 2 bin 99 dakika süre aldı, 11 gol ve 5 asistle etkili bir performans sergiledi. Bodrum FK, Taulant Seferi transferiyle birlikte hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.