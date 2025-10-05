Bodrum zabıtasından okul kantinlerine sıkı denetim!

Bodrum zabıtasından okul kantinlerine sıkı denetim!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte zabıta ekipleri tarafından okul kantinlerinde denetim gerçekleştiriliyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki okul kantinlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Öğrencilerin sağlıklı şartlarda gıdaya ulaşması için yapılan denetimlerde; genel temizlik durumu, ürünlerin son kullanma tarihi ve muhafaza edilme şartlarının yanı sıra fiyat tarife listesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ile ilk yardım çantası ve yangın tüpleri de kontrol ediliyor.

20 KANTİNE İŞLEM UYGULANDI

Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği son denetimlerde, çeşitli eksiklikler nedeniyle 20 kantine işlem uygulandı.

Öğrencilerin sağlığı ve güvenliğini çevresel tehlikelerden korunmak amacıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında zabıta ekiplerince kantinlere yönelik denetim ve uygulamalar devam edecek.

