Bodrum’a 24 saatte 50 bin araç girdi! Yollar tıka basa doldu: Binlercesi de yolda

Kurban Bayramı tatiliyle birlikte memleketlerine veya turizm bölgelerine araçlarıyla giden vatandaşlar, otoyollarda yoğun trafiğe neden oldu. Türkiye’nin turizm cenneti Bodrum’a arife günü 24 saatte 50 bin araç giriş yaptı. Bodrum-Turgutreis yolunda trafik yer yer durma noktasına gelirken, sürücüler 2 kilometrelik mesafeyi 30 dakikada kat etti. Kentin diğer bölgelerinde de uzun araç kuyrukları oluştu. Hava sıcaklığının 31 dereceye ulaştığı ilçede, tatilciler yoğunlukla mücadele etti.

BODRUM’DA DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI

Bodrum Kaymakamlığı, bayram öncesi güvenlik önlemlerini artırdı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı, Torba Uygulama Noktası’nda araçları trafik ve asayiş açısından denetledi. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, denetimleri yerinde inceleyerek vatandaşların bayramını kutladı. Çit, “Bayram boyunca hava güzel, deniz suyu sıcaklığı 22-24 derece olacak. Her bütçeye uygun yeme-içme ve konaklama imkanları mevcut. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlikten 699 personel, 139 araçla güvenliği sağlıyor” dedi.

OTOYOLLARDA YOĞUNLUK ARTTI

TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde, İzmit’teki Hatipköy mevkiinde trafik yoğunluğu yaşandı. Korutepe ve Gültepe Tünelleri’nde yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle 4 kilometrelik bölümde araçlar yavaş ilerledi. Dronlarla görüntülenen yoğunluk, diğer bölgelerde ise akıcı seyretti.

MUĞLA’YA TATİLCİ AKINI

Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezleriyle ünlü Muğla’ya bayram tatili için gelenler, Antalya-Muğla kara yolunda yoğunluğa neden oldu. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Ataköy mevkiinde sürücülere emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, yakın takip ve aşırı hızın tehlikeleri hakkında bilgi verdi. Denetimler, polis helikopteri “Uçan Göz” ile havadan desteklenirken, kural ihlalleri tespit edildi. Bayram boyunca Muğla’da 5 bin 147 personel, 85 uygulama noktasında 1597 görevliyle güvenliği sağlayacak.