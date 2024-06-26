Bodrum'a iki kruvaziyerle 5 bin 397 turist geldi

Kaynak: AA
Bodrum'a iki kruvaziyerle 5 bin 397 turist geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesi, "Costa Fortuna" ve "Resilient Lady" kruvaziyer gemileriyle gelen toplam 5,397 turisti ağırladı.

İtalya'nın Heraklion Limanı'ndan gelen, İtalyan bayraklı 272 metrelik Costa Fortuna, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştı. Gemi, ağırlıklı olarak İspanyol ve İtalyan 2,907 yolcu ile 973 personel taşıyordu. Costa Fortuna, Bodrum'dan sonra Santorini Limanı'na hareket edecek.

Aynı gün, Bahamalar bayraklı 277 metrelik Resilient Lady kruvaziyeri de Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemide ağırlıklı olarak ABD ve İngiliz 2,490 yolcu ile 1,170 personel bulunuyordu. Resilient Lady, Bodrum'un ardından Mykonos Limanı'na hareket edecek.

Pasaport işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, Bodrum kent merkezinde gezinti yaparak tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

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