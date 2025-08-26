Bodrum'a iki kruvaziyerle 959 yolcu geldi

Siros Adası ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren Malta bayraklı Explora I, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

248 metre uzunluğundaki kruvaziyerde, çoğu ABD'li 837 yolcu, 648 personel bulunduğu belirtildi.

Akşam Rodos Limanı'na hareket edecek gemiden inen yolcular, Paşatarlası ve Kumbahçe plajını gezdi, tarihi ve turistik alanları ziyaret edip alışveriş yaptı.

Uzunluğu 111 metre olan "Star Clipper"de ise çoğu ABD'li 122 yolcu ile 76 personel bulunduğu öğrenildi.

Rodos Limanı'ndan geldiği belirtilen geminin akşam Göcek Limanı'na hareket edeceği belirtildi.