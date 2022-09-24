24 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bodrum'a 'Mein Schiff Herz' ile 1743 yolcu getirildi

Bodrum'a 'Mein Schiff Herz' ile 1743 yolcu getirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Mein Schiff Herz" 1743 yolcu getirdi.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 22:48
Takip Et

Bodrum'a 'Mein Schiff Herz' ile 1743 yolcu getirildi

Bodrum'a 'Mein Schiff Herz' ile 1743 yolcu getirildi
+
Aa
-

Heraklion'dan gelen Malta bayraklı 262 metre boyundaki "Mein Schiff Herz" Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.

Gemide çoğunluğui Alman, 1743 yolcu ile 735 personel bulunuyor. Limana yanaşan gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet caddelerinde yürüyüş ve alışveriş yaptı.

Bazıları da sahilde açık işletmelerde oturup yemek yedi. Yolcu gemisinin yarın Mikanos'a devam edeceği öğrenildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
1
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
2
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿‘Ekselansları’ son kez korta çıktı! Roger Federer tenise veda etti
3
﻿‘Ekselansları’ son kez korta çıktı! Roger Federer tenise veda etti
﻿‘Ekselansları’ son kez korta çıktı! Roger Federer tenise veda etti
﻿A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
4
﻿A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
﻿A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
﻿Suat Toktaş ve Gökmen Karadağ’ın ardından... Halk TV’de bir ayrılık daha
5
﻿Suat Toktaş ve Gökmen Karadağ’ın ardından... Halk TV’de bir ayrılık daha
﻿Suat Toktaş ve Gökmen Karadağ’ın ardından... Halk TV’de bir ayrılık daha
﻿İmamdan ‘kadınlar üniversitede okumasın’ çıkışı: Hanımların pantolon giymesi haramdır
6
﻿İmamdan ‘kadınlar üniversitede okumasın’ çıkışı: Hanımların pantolon giymesi haramdır
﻿İmamdan ‘kadınlar üniversitede okumasın’ çıkışı: Hanımların pantolon giymesi haramdır
﻿Genç çiftin ‘TOKİ’ videosu sosyal medyada gündem oldu: Keşke babanda görseydi bu günleri...
7
﻿Genç çiftin ‘TOKİ’ videosu sosyal medyada gündem oldu: Keşke babanda görseydi bu günleri...
﻿Genç çiftin ‘TOKİ’ videosu sosyal medyada gündem oldu: Keşke babanda görseydi bu günleri...
﻿Yol çalışmasında yer altı mağarası bulundu
﻿Yol çalışmasında yer altı mağarası bulundu
﻿Yol çalışmasında yer altı mağarası bulundu
﻿‘Araplar pistir’ sözüne inanmayan adam kiralık aracı görünce şok geçirdi
﻿‘Araplar pistir’ sözüne inanmayan adam kiralık aracı görünce şok geçirdi
﻿‘Araplar pistir’ sözüne inanmayan adam kiralık aracı görünce şok geçirdi
﻿ Annesi çocuğunu kilitleyip gitti. İtfaiye kurtardı
﻿ Annesi çocuğunu kilitleyip gitti. İtfaiye kurtardı
﻿ Annesi çocuğunu kilitleyip gitti. İtfaiye kurtardı
﻿Ambulansın yolunu kapatmıştı. Bakan Koca'dan açıklama geldi
﻿Ambulansın yolunu kapatmıştı. Bakan Koca'dan açıklama geldi
﻿Ambulansın yolunu kapatmıştı. Bakan Koca'dan açıklama geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.