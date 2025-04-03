Yüzlerce yolcusu ile Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyeri geldi

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Yüzlerce yolcusu ile Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyeri geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine sezonun ilk kruvaziyer gemisi 193 metre uzunluğundaki "Astoria Grande" ile 756 yolcu geldi.

Türkiye'nin gözde tatil noktalarından Bodrum'da sezon açılıyor. Muğla'nın Bodrum ilçesine sezonun ilk kruvaziyer gemisi "Astoria Grande" ile 756 yolcu geldi.

Palau bayraklı 193 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Amasra Limanı'ndan gelen kruvaziyerde 756 yolcu ile 432 personel bulunuyor.

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Gemi, Bodrum'dan sonra gece saatlerinde Marmaris'e hareket edecek.

'2025'TE REKOR KIRILACAK'

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü Aziz Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, 2025'te hem gemi hem de yolcu sayısıyla rekor kırılacağını öngördüklerini belirtti.

Güngör açıklamasında, "Bodrum-Kos-Bodrum feribot hattında yoğun bir yolcu hareketliliği öngörüyoruz. Bu yıl Bodrum'a ilk kez gelecek olan 14 yeni gemiyi ağırlayacak olmamız, destinasyonumuzun uluslararası arenada giderek daha fazla tercih edildiğini gösteriyor. Mega yat trafiğindeki istikrarlı artış da bunu destekliyor." ifadesini kullandı.

Limanın 2025'te 120 gemi ve 160 bine yakın kruvaziyer yolcusu ağırlamayı hedeflediği belirtildi.

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