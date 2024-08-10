Bodrum’a su sağlayan baraj kapatıldı. Su seviyesi yüzde 12’ye düştü

Türkiye’de tatilcilerin en çok tercih ettiği yerlerden Bodrum’da yaşanan su sıkıntısı dikkat çekiyor. Beldeye su sağlayan barajlardan Mumcular Barajı’nın su seviyesi yüzde 12’ye düşünce kapatıldı. Bodrum’da su ihtiyacı Geyik Barajı ve yeraltı sularından karşılanıyor. Öte yandan Geyik Barajı’nda su seviyesinin yüzde 31’de olduğu öğrenildi. Barajlardaki son durum nedeniyle bazı mahallelerde su kesintileri yaşandı.

Özellikle yarımadanın yüksek kotlarında yer alan Gürece, Bitez ve Çırkan gibi mahalleler, bu kesintilerden en çok etkilenen yerler oldu. Suların akmadığı bu bölgelerde, vatandaşlar günlük yaşamlarını sürdürebilmek için çareyi su depolarını doldurmakta buldu. Bodrum Belediyesi, halkın mağduriyetini en aza indirmek amacıyla hızlı bir şekilde su tankerleriyle kesinti yaşayan mahallelere su taşımaya başladı. Belediye ekipleri, su taleplerine yetişebilmek için yoğun bir çaba harcıyor.