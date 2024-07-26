Bodrum'a yolcu akını. 3 bin 53 kişi geldi

Kaynak: AA
Bodrum'a yolcu akını. 3 bin 53 kişi geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesi, bugün iki kruvaziyer gemisinin getirdiği 3 bin 53 yolcuyla hareketlendi.

Malta bayraklı ve 265 metre uzunluğundaki "Marella Discovery" isimli kruvaziyer, sabah saatlerinde Bodrum Cruise Port Limanı'na demir attı. Bozcaada Limanı'ndan ilçeye yönelen gemide, büyük çoğunluğu İngiliz olan 1891 yolcu ve 741 personel bulunuyordu.

Aynı gün, Bahamalar bayraklı 242 metre uzunluğundaki "Vista" isimli kruvaziyer de Heraklion Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Bu gemide ise çoğunluğu ABD ve İngiltere vatandaşı olan 1162 yolcu ve 777 personel yer alıyordu.

Pasaport işlemlerini tamamlayan yolcular, Bodrum'un tarihi ve turistik mekanlarını keşfetmek ve alışveriş yapmak için limandan ayrıldı.

Günübirlik ziyaretler gerçekleştiren "Marella Discovery"nin bir sonraki durağı Heraklion Limanı olacakken, "Vista" adlı kruvaziyer ise Marmaris'e doğru yol alacak.

İlgili Haberler
MHK'de deprem
Son Haberler
Yaralı serçeyi kurtarmak için yola atladı kamyon çarptı Gündem
Yaralı serçeyi kurtarmak için yola atladı kamyon çarptı
MHK'de deprem Spor
MHK'de deprem
'Böyle turnuvalarda lobi adamcılık döner. Annem kahrından öldü' Spor
'Böyle turnuvalarda lobi adamcılık döner. Annem kahrından öldü'
Seçil Erzan davasında flaş detay. Kayıp milyonların izi bulundu Gündem
Seçil Erzan davasında flaş detay. Kayıp milyonların izi bulundu
Türkiye'nin yüzer üretim tesisi 2026'da üretime başlayacak Ekonomi
Türkiye'nin yüzer üretim tesisi 2026'da üretime başlayacak
Fenerbahçe eski yıldızını transfer etti Spor
Fenerbahçe eski yıldızını transfer etti