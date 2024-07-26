Bodrum'a yolcu akını. 3 bin 53 kişi geldi

Malta bayraklı ve 265 metre uzunluğundaki "Marella Discovery" isimli kruvaziyer, sabah saatlerinde Bodrum Cruise Port Limanı'na demir attı. Bozcaada Limanı'ndan ilçeye yönelen gemide, büyük çoğunluğu İngiliz olan 1891 yolcu ve 741 personel bulunuyordu.

Aynı gün, Bahamalar bayraklı 242 metre uzunluğundaki "Vista" isimli kruvaziyer de Heraklion Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Bu gemide ise çoğunluğu ABD ve İngiltere vatandaşı olan 1162 yolcu ve 777 personel yer alıyordu.

Pasaport işlemlerini tamamlayan yolcular, Bodrum'un tarihi ve turistik mekanlarını keşfetmek ve alışveriş yapmak için limandan ayrıldı.

Günübirlik ziyaretler gerçekleştiren "Marella Discovery"nin bir sonraki durağı Heraklion Limanı olacakken, "Vista" adlı kruvaziyer ise Marmaris'e doğru yol alacak.