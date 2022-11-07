7 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bodrum'da 1 saat şimşek çaktı 15 dakikada göle döndü

Bodrum'da 1 saat şimşek çaktı 15 dakikada göle döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 dakika süren sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurla birlikte bir trafoya yıldırım düştü, bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 07:52
Takip Et

Bodrum'da 1 saat şimşek çaktı 15 dakikada göle döndü

Bodrum'da 1 saat şimşek çaktı 15 dakikada göle döndü
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre,turizmin gözbebeği Bodrum’da akşam saatlerinde ardı ardına şimşekler çakmaya başladı. Yaklaşık 1 saat boyunca hiç durmadan çakan şimşeklerin ardından aniden bastıran sağanak yağmur Bodrum’da bazı cadde ve sokakları göle çevirdi. 

15 dakika boyunca bardaktan boşanırcasına yağan yağmur hayatı durma noktasına getirdi. Yağan yağmurla birlikte bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı. Bodrum karayolunda oluşan su birikintileri araç sürücülerine zor anlar yaşattı. 

Gök gürültülü sağanak yağmur Bodrum Belediye ekiplerini de harekete geçirdi. Yağmur sularıyla gelen yapraklar su mazgallarını tıkarken ekipler anında müdahale ederek mazgalları temizledi.

Öte yandan düşen yıldırım bir trafoya isabet etti, alt Konacık bölgesinde elektrik kesintisi yaşandı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konacık Atatürk Bulvarı ile Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'ndeki yoğun su birikintisinde araçlar güçlükle ilerlemesine neden oldu. Şiddetini azaltan yağmurun sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
1
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
2
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
3
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
4
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
5
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿CHP ve İYİ Parti’den Kemerköy’e destek ziyareti
6
﻿CHP ve İYİ Parti’den Kemerköy’e destek ziyareti
﻿CHP ve İYİ Parti’den Kemerköy’e destek ziyareti
﻿Sizi de kurtaracağız. Ali Babacan korkmanıza gerek yok diyerek A Haber'e seslendi
7
﻿Sizi de kurtaracağız. Ali Babacan korkmanıza gerek yok diyerek A Haber'e seslendi
﻿Sizi de kurtaracağız. Ali Babacan korkmanıza gerek yok diyerek A Haber'e seslendi
﻿Polisi görünce panikledi! Zikzak çizerek duvara çarptı
﻿Polisi görünce panikledi! Zikzak çizerek duvara çarptı
﻿Polisi görünce panikledi! Zikzak çizerek duvara çarptı
﻿ Bodrum'da 1 saat şimşek çaktı 15 dakikada göle döndü
﻿ Bodrum'da 1 saat şimşek çaktı 15 dakikada göle döndü
﻿ Bodrum'da 1 saat şimşek çaktı 15 dakikada göle döndü
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Sürücülerden yolda yumruklu kavga
﻿Sürücülerden yolda yumruklu kavga
﻿Sürücülerden yolda yumruklu kavga
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.