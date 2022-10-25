Bodrum'da 10 kaçak göçmen kurtarıldı

(DHA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radar ile 25 Ekim saat 02.10'da Bodrum açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

Bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 10 kaçak göçmeni kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.