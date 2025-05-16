Bodrum'da 10 tekne karaya oturdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bodrum'da 10 tekne karaya oturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle 10 tekne sürüklenip karaya oturdu, İstanköy feribot seferleri iptal edildi.M

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle 10 tekne sürüklenip karaya oturdu, İstanköy feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla ve çevresi için fırtına uyarısı yapıldı. Öğle saatlerinden itibaren Bodrum'un güney bölgelerinde etkili olan fırtınanın hızı 100 kilometreye kadar çıktı. Fırtına nedeniyle Bodrum'da yaşam olumsuz etkilendi. Kumbahçe, Gümbet, Gümüşlük koylarında 10 tekne sürüklenip, karaya oturdu. Tonozdan ayrılan motoryatlar denizde sürüklenirken, mürettebat zor anlar yaşadı. Gümbet Mahallesi'nde ağaç devrildi, sahildeki plaj işletmelerinin şemsiye ve minderleri sürüklendi.

Öte yandan yapılması planlanan İstanköy feribot seferleri iptal edildi. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Bodrum'da 10 tekne karaya oturdu

Bodrum'da 10 tekne karaya oturdu

Bodrum'da 10 tekne karaya oturdu

Bodrum'da 10 tekne karaya oturdu

Bodrum'da 10 tekne karaya oturdu

Bodrum'da 10 tekne karaya oturdu

Bodrum'da 10 tekne karaya oturdu

Bodrum'da 10 tekne karaya oturdu

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