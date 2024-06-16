Bodrum'da 122 kaçak yakalandı

Kaynak: İHA
Bodrum'da 122 kaçak yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 112 kaçak yakalandı.

İki ayrı olayda, 62 kaçak ve 29 çocuk ile birlikte 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi, İtalya rotası üzerindeki bir yelkenli tekne içerisinde tespit edilerek gözaltına alındı.

Ayrıca, diğer bir olayda ise Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan hareketli lastik botta bulunan 31 kaçak arasında bir çocuk olduğu belirlendi.

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Göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelileri hakkında adli işlem başlatıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum açıklarında düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yoğun bir şekilde operasyonlarını sürdürüyor.

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