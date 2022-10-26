26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 17 yaşındaki genç kızın ölümünde anne ve baba dahil 7 kişi gözaltına alındı

17 yaşındaki genç kızın ölümünde anne ve baba dahil 7 kişi gözaltına alındı

Muğla Bodrum'da evinde ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze S.'nin anne ve babasının da aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 09:44
Takip Et

Bodrum'da 17 yaşındaki genç kızın ölümünde anne ve baba dahil 7 kişi gözaltına alındı

17 yaşındaki genç kızın ölümünde anne ve baba dahil 7 kişi gözaltına alındı
+
Aa
-

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli tanığın ifadesi üzerine çalışma başlattı. Anne T.S. ve baba M.H.S. İstanbul'da katıldıkları bir televizyon programının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, Bodrum ilçesine getirilen anne ve baba, Bodrum Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Diğer 5 kişi ise ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmayla gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından gün içerisinde adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

24 Ocak'ta, ailenin ihbarı üzerine Mazı Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ekipleri, Gamze S'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine eve gelen jandarma olay yeri ekibince yapılan incelemede, Gamze S'nin boyun kısmının iki tarafında kızarıklıklar olduğunu tespit etmişti.

Genç kızın gözaltına alınan anne ve babası, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandıktan bir süre sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
1
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
2
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
3
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
4
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
5
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Son anket AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
6
﻿Son anket AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Son anket AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Alkole yine zam geldi
7
﻿Alkole yine zam geldi
﻿Alkole yine zam geldi
﻿ Görme engelliler okulunda yangın! 11 kişi hayatını kaybetti
﻿ Görme engelliler okulunda yangın! 11 kişi hayatını kaybetti
﻿ Görme engelliler okulunda yangın! 11 kişi hayatını kaybetti
﻿Temsilcilerimiz Avrupa arenasında
﻿Temsilcilerimiz Avrupa arenasında
﻿Temsilcilerimiz Avrupa arenasında
﻿Torbacılara şafak operasyonu! 67 şüpheli gözaltında
﻿Torbacılara şafak operasyonu! 67 şüpheli gözaltında
﻿Torbacılara şafak operasyonu! 67 şüpheli gözaltında
﻿2,5 yıl sonra yine başladılar
﻿2,5 yıl sonra yine başladılar
﻿2,5 yıl sonra yine başladılar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.