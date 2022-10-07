Bodrum'da 2 kilo uyuşturucu yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilen bir araç ilçe girişinde durduruldu.
Araçta yapılan arabada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan iki parça halinde toplam 2 kg metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan; S.Ö. ve S.B. isimli iki şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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