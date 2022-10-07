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Bodrum'da 2 kilo uyuşturucu yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde durdurulan otomobilin içerisinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 15:36
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Bodrum'da 2 kilo uyuşturucu yakalandı

Bodrum'da 2 kilo uyuşturucu yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilen bir araç ilçe girişinde durduruldu. 

Araçta yapılan arabada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan iki parça halinde toplam 2 kg metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan; S.Ö. ve S.B. isimli iki şüpheli şahıs gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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