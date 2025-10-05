Bodrum'da 20 okul kantinine cezai işlem uygulandı

Kaynak: ANKA
Bodrum Belediyesi ekipleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerdeki denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda eksikliklerin tespit edildiği 20 kantine cezai işlem uygulandı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki okul kantinlerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Öğrencilerin sağlıklı koşullarda gıdaya ulaşması için yapılan denetimlerde; genel temizlik durumu, ürünlerin son kullanma tarihi ve muhafaza edilme koşullarının yanı sıra fiyat tarife listesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ile ilk yardım çantası ve yangın tüpleri de kontrol ediliyor.

Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği son denetimlerde çeşitli eksiklikler nedeniyle 20 kantine cezai işlem uygulandı.

