Bodrum’da 28 kaçak yakalandı

Kaynak: İHA
Bodrum’da 28 kaçak yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 28 kaçak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre önceki gün sabah saatlerinde Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı, lastik bot içerisinde bir grup kaçak tespit etti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 17 kaçak ile beraberindeki 11 çocuk yakalandı. Bot içerisindeki 1 kişi de göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaçaklara Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı.

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