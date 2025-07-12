Bodrum'da 4 işletme mühürlendi!

Kaynak: AA
Bodrum'da 4 işletme mühürlendi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hanutçuluk yapıp turistleri rahatsız ettiği belirlenen 4 işletmeye kapatma cezası verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri hanutçuluk yaptığı belirtilen işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

3 İLA 7 GÜN ARASINDA KAPATMA CEZASI

Bu kapsamda, ekipler tarafından yapılan denetimlerde hanutçuluk yaparak turistleri rahatsız eden 4 işletme belirlendi. Belirlenen işletmelere 3 ila 7 gün arasında kapatma cezası verilerek, mühürleme işlemi gerçekleştirdi.

Denetimleri gerçekleştiren ekiplerin yarımada genelinde uygulamalarını sürdürecekleri belirtildi.

HANUTÇULUK NEDİR?

Özellikle turist kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli dükkânlara götürme işinden yüzde alma işine verilen isimdir.

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