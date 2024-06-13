Bodrum’da 68 kaçak sığınmacı yakalandı

Sığınmacıların kaçak bir şekilde Avrupa’ya kaçmasına yönelik engellemeler devam ediyor. Yapılan son denetimler ile beraber sadece Bodrum’da 68 kaçak göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-112) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 22 kaçak göçmen ile beraberinde 13 çocuk sığınmacı yakalandı.

Bodrum’daki ikinci denetimde ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından hareketli lastik bot durduruldu, bot içindeki 17 kaçak göçmen ile beraberinde 16 çocuk sığınmacı yakalandı.

Yine Bodrum açıklarındaki 3’üncü denetimde ise lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarının alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-310) ve Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından Yunanistan personelleri tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 11 kaçak göçmen ile beraberinde 9 çocuk sığınmacı kurtarıldı.

Karaya çıkarılan toplamda 68 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.