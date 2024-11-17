Bodrum'da 86 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yurt dışına geçmeye çalışan 44'ü çocuk toplam 86 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Olay, 15 Kasım Cuma günü saat 00.25'te Bodrum açıklarında, yüzerek Yunanistan'a geçmek isteyen iki göçmen ile başladı. Aynı gün farklı bir bölgede, lastik bot içerisinde 14'ü çocuk olmak üzere 27 kaçak göçmen ile bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de ele geçirildi. Daha sonra, sabah saat 08.10'da İtalya rotası üzerinde yelkenli bir tekne içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı alındı. Ekipler, hızla harekete geçerek 30'u çocuk olmak üzere 57 kaçak göçmeni ve iki göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.