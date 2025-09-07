Bodrum'da Açık Hava Yoga Günleri devam ediyor

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Yoga Günleri’nin üçüncüsü, Mumcular Mahallesi’nde gerçekleştirildi.
Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Hizmetleri Bürosu tarafından “Bodrum’la Nefes Al” temasıyla gerçekleştirilen Açık Hava Yoga Günleri’nin üçüncüsü, Mumcular Mustafa Kallem Parkı'nda dün yapıldı. Etkinliğe, Mumcular Spor Kulübü kız futbol takımı oyuncuları, antrenörleri ve vatandaşlar katıldı.
Spor Hizmetleri Bürosu’nda görevli yoga eğitmeni Gizem Melkonyan eşliğinde yapılan etkinlikte, katılımcılar doğayla iç içe keyifli zaman geçirirken; beden sağlığına katkı sağlayan egzersizler yaptı.
Açık Hava Yoga Günleri, ilçenin farklı mahallelerinde bulunan tarihi, kültürel ve doğal alanlarda devam edecek. Etkinliğin duyurularına, Bodrum Belediyesi’nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilecek.