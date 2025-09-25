Bodrum’da Art Suites Sanat Günleri

PINAR KARAMAN /YENİÇAĞ

“Buradan Nereye” adıyla gerçekleşen bu buluşmaya; çağdaş Türk resminin öncü ressamlarından Reyhan Abacıoğlu, Atilla Atar, Dilşad Atasoy, Resul Aytemür, Erol Batırbek, Çetin Bilgin, Zahit Büyükişleyen, Mustafa Dulda, Nihat Kahraman, Baran Kamiloğlu, Süleyman Karakul, Musa Köksal, Veli Mert, Hayati Misman, Necmettin Özlü, Kadir Öztoprak, Sibel Ünalan, Selahattin Yıldırım ve Mehmet Yılmaz katıldı.

27 EYLÜL’DE ÇOK ÖZEL BİR SERGİYLE SONA ERECEK

Çalıştay boyunca sanatseverler, eserlerin yalnızca bitmiş hâlini değil, yaratım sürecini de deneyimleme fırsatı buluyor. Bu etkinlik, sanatçı ve izleyici arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak, yaratım sürecini ortak bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor.

Sanat, yalnızca görüneni temsil etmez; Küratör Karaoğlu, bu görkemli buluşmanın manifestosunda; “Sanat, yalnızca görüneni temsil etmez; zamanın akışına, belleğin kıvrımlarına ve geleceğin henüz doğmamış olasılıklarına dair de bir sorgulamadır.

“Buradan Nereye” adlı sanat çalıştayımızda, birbirinden farklı kuşaklar bir araya geliyor: Geçmişin tanıklığı, şimdinin nabzı ve geleceğin sezgisiyle dokunmuş bir karşılaşma bu etkinlik.

Burada, birbirinden farklı kuşakların yalnızca üslupları yan yana gelmiyor; birbirini çoğaltan, birbirine ayna tutan bir buluşma çalıştayımız. Sanatçıların deneyimleri, imgeleri ve estetik yönelimleri, zamanın çizgisel akışını kıran bir diyaloğa dönüşüyor. Böylece, dünün soruları bugünün estetik arayışlarına karışarak; bugünün belirsizlikleri yarının tahayyüllerine kapı aralıyor.

“Buradan nereye” sorusu, tekil bir yanıt aramıyor. Bu soru, izleyicinin zihninde de çoğullaşacak: Bir kuşağın kaygısı, bir diğerinin umuduna dönüşecek; bir bireysel ifade, kolektif bir belleğin de izini sürecek belki de.

Bu konsept bir hedefi değil, bir yönelimi işaret ediyor. Buradan başlayan yol, “oraya” (henüz adı konmamış, biçimi çizilmemiş, yalnızca sezilebilen bir geleceğe) uzanacak.

Bu konsept bize, sanatı bir kehanet değil, bir olasılık olarak sunuyor. Çünkü sanat, nihayetinde geleceğin haritasını çizmiyor; yalnızca ufkunu işaret ediyor.

Ve sorumuzun ucu hep açık: Buradan nereye?”