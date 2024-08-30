Bodrum’da büyük skandal! 4 bin 242 kaçak yapı var… Muhalefet ile iktidar kol kola

Düzenleme: Kaynak: t24
Bodrum’da büyük skandal! 4 bin 242 kaçak yapı var… Muhalefet ile iktidar kol kola

Gazeteci Tolga Şardan, turizm cenneti Bodrum’da 4 bin 242 kaçak yapı olduğunu, eski belediye başkanları ve görevliler hakkında soruşturma açıldığını yazdı. Şardan, kaçak yapı sahipleri arasında iktidar ve muhalefetten önemli isimler bulunduğunu belirtti.

Bodrum'da turizm ve gece hayatının yanı sıra, imar rantı da büyük bir ilgi odağı olmaya devam ediyor. İktidar ve muhalefetin ortaklaştığı nadir konulardan biri olan Bodrum'un imar rantı, yerel seçimlerden sonra muhalefeti bekleyen en büyük tehlikelerden biri olarak öne çıktı.

Danıştay 1. Dairesi'nin Bodrum Belediyesi ile ilgili aldığı bir karar, ilçedeki imar rantını gözler önüne serdi. Danıştay, belediye görevlileri hakkında birçok karara imza atmış durumda.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI HAKKINDA SORUŞTURMA

Eski belediye başkanları Mehmet Kocadon ve Ahmet Aras ile birlikte toplam 16 belediye çalışanını ilgilendiren bu karar, 4 bin 242 kaçak yapının tespit edilmesine dayanıyor. Bu yapılar, ruhsatsız inşa edilen veya ruhsata aykırı eklemeler yapılan binaları kapsıyor.

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HEM İKTİDAR HEM DE MUHALEFETTEN İSİMLER VAR

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda, kaçak yapıların yıkılmaması belediye başkanları ve görevlileri hakkında soruşturma açılmasına neden oldu. Kaçak yapı sahipleri arasında iktidar ve muhalefetten önemli isimler bulunuyor.

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SOYLU, MÜCAHİT ASLAN’IN İNŞAAT PROJESİNİ MÜHÜRLEDİ

Özellikle, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, AKP'nin önde gelen isimlerinden biri olan Mücahit Aslan’a ait bir inşaat projesi mühürlendi. Soylu görevden alınıncaya kadar projesi mühürlü kaldı.

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