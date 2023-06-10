Bodrum'da cankurtaranlık eğitimleri devam ediyor

Bodrum Belediyesi halk plajlarında deniz güvenliğini sağlamak üzere tam donanımlı cankurtaranların eğitimine devam ediyor.

Bodrum'da cankurtaranlık eğitimleri devam ediyor

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Bodrum Belediye AŞ. tarafından Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) ile Uluslararası Cankurtarma Federasyonu (ILS) standartlarında cankurtaranların yetiştirilmesi amacıyla kurslar düzenleniyor.

Cankurtaranlar, göreve başlamadan önce 1 haftalık eğitimden geçerken 28 cankurtaran adayının katıldığı eğitimler, Bodrum Cankurtaran Eğitim Merkezi Eğitmeni Bedri Sincar, Gürhan Güler ve Yalın Aygün tarafından verildi.

Cankurtaran eğitimi kapsamında denizdeki acil durumları tanımayı, ilk yardım becerilerini geliştirmeyi ve cankurtaranlık ekipmanlarını etkin bir şekilde kullanmayı öğrenen katılımcılara, eğitim sürecinde denizdeki tehlikelerin farkındalığı ile müdahale becerilerinin pratik uygulamasını içeren bilgiler aktarılıyor.

Bodrum Belediyesi'nin bölgenin deniz güvenliğini artırmak ve deniz kazalarını en aza indirmek için attığı önemli adımlardan biri olan cankurtaranlık eğitim programının başarılı olması durumunda, Bodrum'un plajlarında daha güvenli ve keyifli bir deniz tatili geçirmek mümkün olacak. Sahil güvenliğini ve deniz kazalarıyla başa çıkma yeteneklerini geliştirmek amacıyla pratik ve uygulamalı olarak 2 aşamalı hedeflenen eğitimlerle Bodrum halkının denizde daha güvenli bir şekilde vakit geçirebilmesi sağlanacak.

Eğitimini tamamlayıp belgesini alan cankurtaranlar, 11 mavi bayraklı plajlara ve turizm işletme belgesi alan belediye kafe ve restoranlarda cankurtaran olarak görevlendirilecek.

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