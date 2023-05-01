Bodrum'da çocuk şenliğine yoğun ilgi

ANKA'da yer alan haberde, 30 Nisan Pazar günü Umurça Parkı’nda gerçekleşen Çocuk Şenliği’nde binlerce çocuk gönüllerince eğlendi. Çocuk Şenliği’ne, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Belediye Meclis Üyesi Emel Çakaloğlu, ÇYDD Bodrum Şubesi Başkanı Meltem Ulusoy ve yönetim kurulu üyeleri katılırken, çocukları ile birlikte Umurça Parkı’na gelen aileler alanı doldurdu.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Park ve Bahçe Müdürlüğü'nün destekleriyle yapılan şenlik programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Can Müzik Okulu Çocuk Korosu’nun konseri ile devam eden etkinlikte Gümüşlük Çocukları sahne alırken “Biz Cumhuriyeti Böyle Kurduk” Tiyatro Gösterisi sergilendi. Bodrum Dans hip-hop, modern dans ve solo gösterileri yaparken ÇYDD Çocuk Hakları Gösterisi, Devran Halk Oyunları ile Vedat Türkmen Halk Oyunları, Cumhuriyet Halk Evleri Çocuk Korosu performanslarını sergiledikten sonra Bodrum Bandosu’nun sahnesi ile etkinlik programı son buldu.

Etkinlik alanında gösteriler dışında çocuklar için farklı aktiviteler, palyaço gösterileri düzenlendi. Yüz boyama atölyesi, ritim atölyesi, taş boyama, atık kâğıt atölyesi, resim atölyesi, kil atölyesi, müze çantada atölyesi, el becerileri atölyesi, bitki tohum atölyesi gibi farklı atölyelelere çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Umurça Parkı içinde kurulan stantları ve atölyeleri gezen Başkan Aras, vatandaşlar ve çocuklarla bir araya gelerek coşkuya ortak oldu.

Etkinliğe, gösterileri ve sunumları ile renk katan herkese teşekkürlerini sunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Tam 103 yıl önce kurulan bu güzel Meclis, bu güzel ülke, büyük mücadeleler sonucunda kazandığımız zaferle kurulan Türkiye Cumhuriyeti bizlerin savunması, koruması kollaması gereken bir ülkedir ve bunun için hep birlikte çalışıyoruz. Umarım bu ülkenin gelecek yarınları çocuklarımıza layık olur bizler de üzerimize düşen sorumluluğu hep birlikte yerine getirebiliriz. Aynı zamanda çok teşekkür ediyoruz çünkü 23 Nisan'ın dünyada eşi benzeri yok; çocuklara hediye edilen böyle bir bayram dünyanın hiçbir yerinde yok. Yıllardır bütün dünyadaki çocukların da katılımıyla barış içerisinde huzur içerisinde 23 Nisanları kutluyoruz.”

Her ırktan, cinsten, mezhepten, dinden insanın bu topraklar içerisinde gururla, huzurla yaşadığının altını çizen Başkan Aras, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkesinde savaşları olan, krizleri olan problemleri olan insanlar bile bizim kucaklarımıza geliyorlar. Bu ülkenin sıcaklığına, misafirperverliğine sığınıyorlar. Bu, bizim milletimizin binlerce yıldır bu topraklarda yaşayan milletimizin kadirşinas, yardımsever dayanışma duygularının tezahürüdür. O yüzden bu topraklardaki huzuru, barışı, güveni hiç kimse bozamayacaktır. Yeter ki biz birbirimize sarılalım, bizi ayırmalarına bizi birbirimize düşürmelerine hiçbir zaman fırsat vermeyelim.”

Bodrum’da da birçok ırktan, dilden, mezhepten insanın kardeşçe bu topraklarda yaşamakta olduğuna değinen Başkan Ahmet Aras, sözlerine şöyle son verdi:

“Ben, böyle bir memlekette hizmet yaptığım için, Bodrum’a hizmet etme şansını yakaladığım için de çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere sağ olun, var olun. İnşallah bu güzel günlerde hep birlikte olmak dileğiyle. Çok daha kalabalıklarda, birlikte yaşamak, eğlenmek, şenlik yapmak dileğiyle. Hepinize saygılarımı sunuyorum.”