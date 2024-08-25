Bodrum'da coşku ikiye katlandı

Düzenleme: Nilgün Didar Tüt
Bodrum'da coşku ikiye katlandı

Ece Mumay, Bodrum Club Catamaran'da izleyici karşısına çıktı.

Şarkıcı, parçalarıyla kendisini dinlemeye gelenleri, coşturdu.

Tatil keyfini eserleriyle ikiye katlayan Mumay, sahne kostümüyle de dikkat çekti.

Konser sonrasında gazetecilerin röportaj isteğine Mumay, "Menajerimle konuşun" demesiyle, dikkat çekti.

Şarkıcı, sorulara cevap vermeden ayrıldı.

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ECE UMAY KİMDİR?

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Ece Mumay, 12 Ağustos 1998'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Siirt kökenli bir aileye mensup olan Mumay, müzikle olan bağını henüz 8 yaşındayken gitar çalmaya başlayarak kurdu.

Müzikal yeteneğini geliştirmek için İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda klasik kemençe eğitimi aldıktan sonra gitar bölümüne geçerek mezun oldu.

Müzik kariyerinde büyük çıkışını, seslendirdiği "Vazgeç Gönül" adlı şarkı ile yaptı.

Ardından, "Galaksi" isimli şarkısı YouTube'da 300 milyonun üzerinde dinlenerek büyük bir başarı elde etti.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak, İsmail YK ile birlikte "Dokuz Mevsim" adlı bir şarkı çıkardı.

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