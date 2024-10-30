Bodrum’da Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde siyasi konuşma gerginliği yaşandı

Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz’ın sözlerine AKP İlçe Başkanı ve MHP İlçe Başkanı “Burası siyaset alanı değil” diyerek tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin müdahalesi ile sonlandırıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101’inci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bodrum’da düzenlenen etkinlikler kapsamında, akşam saatlerinde Bodrum Marina'dan başlayan bir kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli ve yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı. Neyzen Tevfik Caddesi boyunca Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yürüyen kalabalık, Belediye Meydanı’na kadar ilerledi. Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı.

Kazmaz’ın sözleri sırasında yaşanan gerginlik, ilçe başkanlarının tepkisiyle arttı; bu durum, partililer tarafından da desteklendi. Kazmaz, konuşmasının sonunda sözlerinin siyasi olarak algılanmasından dolayı özür diledi. Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, durumu sakinleştirmeye çalışarak ortamı yatıştırmaya yönelik adımlar attı.

Olayların ardından sanatçı Volkan Konak sahneye çıkarak hayranlarına sevdiği şarkıları seslendirdi. Vatandaşlar, bu anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.