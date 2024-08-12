Bodrum’da darp edilen doktor mesleği bırakacağını açıkladı

Dr. Tezvar, yaşadığı olayın ardından mesleği bırakma kararı aldığını açıkladı.

Olay, Bodrum Ortakent’teki bir aile sağlığı merkezinde meydana geldi. Dr. Tezvar, hasta yakınları tarafından darp edilmesinin ardından fenalaşarak Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı. Acıbadem Hastanesi'nde yapılan müdahalelerle hayata döndürülen 40 yıllık hekim, yaşadığı travmanın ardından hekimliği bırakma kararı aldı. "Böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyorum" diyen Dr. Tezvar, emekli olacağını ve mesleği bırakacağını belirtti.

Dr. Tezvar, hastaneden taburcu olduktan sonra gazetecilere yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Koridorda sorumlu olmadığım bir misafir hastanın ateşli olduğu söylendi. Hemşireye ateşini ölçmesini rica ettim, 37 derece çıktı. Hastanın yakınlarına ilaç kullanıp kullanmadıklarını sordum ve kullandıklarını söylediler. Eve gitmenin ve istirahat etmenin daha uygun olacağını belirttim, ancak tatmin olmadılar. O sırada randevulu hastamı bekliyordum. Hanımefendiye hemşireden daha detaylı bilgi alabileceğini söyledim. Bir anda erkek hasta yakını içeri girdi, telefonunu göstererek eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aramakla tehdit etti. Masamda otururken, kolumdan tutup dışarı sürüklemeye çalıştı ve ’Bakacaksın ulan!’ dedi. Diğer bir hastam müdahale etmeye çalıştı, arbede sırasında bilincimi kaybettim ve yere yığıldım. Nefes alamadım. Bu olay, 40 yıllık meslek hayatımda yaşadığım en kötü deneyim oldu."

Olayın faillerinden Engin Seymen tutuklanırken, kardeşi Ö.S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum Baro Temsilcisi Onursal Özbek, bu tür şiddet olaylarının ağır yaptırımlarla cezalandırılması gerektiğine dikkat çekerek, Bodrum’un güvenliğinde yaşanan sorunlara vurgu yaptı.