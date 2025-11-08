Bodrum açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen botun yardım çağrısı bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, botta 5’i çocuk 26 kişiyle karşılaştı. Yapılan kontrolde, bottaki 26 kişinin kaçak göçmen olduğu belirlendi. Kurtarılan 26 kaçak göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)