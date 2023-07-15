Bodrum'da Dilan Deniz'in aşk trafiğini böyle yayınladılar. Kırmızı oklar trafiğin hızını gösteriyor

Oyuncu Taro Emir Tekin'in Bodrum’daki partiden paylaştığı fotoğraf gündem oldu. Sosyal medyada da oldukça paylaşılan fotoğraftan Hürriyet bakın neler çıkardı...

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, 2017 yılında Furkan Andıç ile aşk yaşamaya başlamış ve çiftin ilişkisi 1 yıl sürmüştü.

Ayrılığın ardından Furkan Andıç, Dilan Çiçek Deniz'in arkadaşı Aybüke Pusat ile yeni bir aşka yelken açtı.

Dilan Çiçek Deniz ise İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile ilişki yaşadı. Evlilik hazırlığı yapan Deniz'in bu birlikteliği de mutlu sonla bitmedi.

Dilan Çiçek Deniz'in yalnızlığı Mert Yazıcıoğlu'nun hayatına girmesiyle son buldu.

Ünlü isimler geçtiğimiz gün bir markanın Bodrum'da düzenlenen partisinde bir araya geldi.

Taro Emir Tekin, etkinlikten fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz'in küs olduğu Aybüke Pusat, eski sevgilisi Furkan Andıç ve yeni aşkı Mert Yazıcıoğlu'nun aynı karede yer aldığı fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.

Bu fotoğrafın ardından Dilan Çiçek Deniz’in Mert Yazıcıoğlu ile ayrıldığı da iddia edildi.