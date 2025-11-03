Peter Quilter'ın kaleme aldığı, Nazlı Gözde Yolcu'nun Türkçe'ye çevirdiği, Ziba Türk Ateş'in yönettiği oyunda Oğulcan Çelik, Cansın Türkdoğan ve Sertaç Aydın başrolleri paylaştı.

Dramaturgluğunu Seda Tansuker'in yaptığı eserin ışık tasarımı Coşkun Yel, ses tasarımı Hüseyin Durmaz, kostüm tasarımı ise Cansın Türkdoğan imzası taşıyor.Hollywood'un parlak dünyasının perde arkasındaki çelişkileri ve bir film yıldızının iç dünyasındaki çatışmaları ele alan "Bir Film Yıldızının Dilemması", izleyicileri hem duygulandırdı hem de derin düşüncelere sevk etti.

Oyunun bitiminde Şehir Tiyatrosu oyuncusu Cansın Türkdoğan, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci önderliğindeki Bodrum Belediyesi'ne destekleri için teşekkürlerini sundu.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda çeşitli türlerdeki oyunlarla tiyatro tutkunlarıyla buluşmayı sürdürecek.