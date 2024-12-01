Bodrum'da ele geçirilen deniz araçları satıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bodrum'da ele geçirilen deniz araçları satıldı

Muğla Bodrum’da göçmen kaçakçılığında ele geçirilen aralarında teknelerinde bulduğu 38 deniz aracı, ihale yoluyla 8 milyon 890 bin liraya satıldı.

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığında kullanılan lastik botlar, jet ski, yelkenli tekne ve motoryat olmak üzere deniz araçları satışa çıkarıldı. İhalede 1 milyon 800 bin lira tahmini satış bedeli olan "Cashmere" isimli motoryat, fiyatı düşük bulunarak komisyon tarafından geri çekildi.

Cashmere'ni ilerleyen günlerde tekrar ihaleye çıkarılacağı belirtildi. İhalede 1 milyon 350 bin TL değer biçilen "Poseidon" isimli yelkenli ise 3 milyon 75 bin liraya alıcı buldu. 1 milyon 400 bin tahmini satış bedeli olan "Star" isimli yelkenli, 2 milyon 250 bin liraya satıldı. İhalede 38 deniz aracı toplam 8 milyon 890 bin liraya satıldı.

Bodrum'da ele geçirilen deniz araçları satıldı

Bodrum'da ele geçirilen deniz araçları satıldı

Bodrum'da ele geçirilen deniz araçları satıldı

Bodrum'da ele geçirilen deniz araçları satıldı

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