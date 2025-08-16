Bodrum'da eskiyen kent mobilyaları yenileniyor

Destek Hizmetler Müdürlüğü Atölyeler Bürosu tarafından üretilen yeni tasarım kent mobilyaları, eskiyen ve dış etkenler nedeniyle zarar gören mobilyalarla değiştiriliyor. Ekipler son olarak Karaova ve Mumcular mahallelerinin kesişim noktasında yer alan Cumhuriyet Meydanı'nda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Kullanım ömrünü tamamlayan banklar yenileriyle değiştirilirken yeni tasarım ahşap kaplama çöp kovaları da meydanın farklı noktalarına yerleştirildi. Ayrıca meydandaki durağın yanına, alana uygun gölgelikli oturma grubu imal edildi. Yapılan çalışmalarla Karaova, Gölbaşı ve Mumcular mahallelerinde toplam 37 bank yenilenirken 13 ahşap çöp kovası da farklı noktalara yerleştirildi. Destek Hizmetler Müdürlüğü, belirlenen plan doğrultusunda ilçenin farklı mahallelerinde bütüncül çalışmalarına devam edecek.