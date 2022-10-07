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Bodrum’da feci kaza: 1 ölü, 2’si ağır 3 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 2’isi ağır 3 kişi yaralandı. Kazada ölen Ahmet Varda'nın evden çocuğuna ilaç almaya çıktığı öğrenildi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 04:22
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Bodrum’da feci kaza: 1 ölü, 2’si ağır 3 yaralı

Bodrum’da feci kaza: 1 ölü, 2’si ağır 3 yaralı
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Kaza, Bitez mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Mini Cooper marka otomobil kasisten geçtiği sırada sürücüsü Bülent Salbaş'ın kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, karşı istikametten gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Varda, motosikette yolcu olarak bulunan oğlu Deniz Varda ile otomobildeki Ceren Demirel Salbaş ve otomobil sürücüsü Bülent Salbaş yaralandı. Kazada Deniz Varda çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki 3 metre yüksekliğindeki duvarın üzerine fırladı. Otomobildeki yaralı Ceren Demirel Salbaş'ın da kalbinin durduğu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldüğü öğrenildi. Motosiklet sürücüsü Ahmet Varda sağık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Deniz Varda ve Ceren Demirel Salbaş’ın durumunun ciddi olduğu, yoğum bakıma alındıkları öğrenildi.

ÇOCUĞUNA İLAÇ ALMAYA ÇIKTI

Kazada hayatını kaybeden Ahmet Varda'nın kazada yaralanan oğlu Deniz Varda'nın diş ağrısı nedeniyle nöbetci eczaneden ilaç almaya gittikleri öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki telefon direğinin kırıldığı görüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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