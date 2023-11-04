Bodrum'da fırtına 2 tekneyi parçaladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle karaya oturan 3 tekneden 2'si parçalandı. Yetkililer, balıkçılara denize açılmayın uyarısı yaptı.

KAYNAK: DHA
1/15
Bodrum'da fırtına 2 tekneyi parçaladı 1

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Marmaris- Bodrum arasında deniz için fırtına uyarısı yaptı.

2/15
Bodrum'da fırtına 2 tekneyi parçaladı 2

Sabah saatlerinde denizde etkili olan fırtınanın saatteki hızı 70 kilometreye ulaştı.

3/15
Bodrum'da fırtına 2 tekneyi parçaladı 3

Fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

4/15
Bodrum'da fırtına 2 tekneyi parçaladı 4

Fırtına nedeniyle Torba sahilinde bir balıkçı teknesi karaya oturdu.

5/15
Bodrum'da fırtına 2 tekneyi parçaladı 5

Bölgedeki balıkçılar kayıklarını karaya bağlayarak tedbir aldı.

6/15
Bodrum'da fırtına 2 tekneyi parçaladı 6

Bazı kayıkların içi de suyla doldu.

7/15
Bodrum'da fırtına 2 tekneyi parçaladı 7

Ortakent sahilinde de dalgaların boyu yer yer 3 metreyi aştı.

8/15
Bodrum'da fırtına 2 tekneyi parçaladı 8

Etkili olan fırtına nedeniyle bölgede demirli bulunan yelkenli tekne ve motoryat karaya vurarak parçalandı.

9/15
Bodrum'da fırtına 2 tekneyi parçaladı 9

Parçalar sahilin çeşitli noktalarına ulaştı.

10/15
Bodrum'da fırtına 2 tekneyi parçaladı 10

Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler incelemeler yaptı.

11/15
Bodrum'da fırtına 2 tekneyi parçaladı 11

Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini yitirmesi yerini, gök gürültülü sağanağın alması bekleniyor.

12/15
Bodrum'da fırtına 2 tekneyi parçaladı 12
13/15
Bodrum'da fırtına 2 tekneyi parçaladı 13
14/15
Bodrum'da fırtına 2 tekneyi parçaladı 14
15/15
Bodrum'da fırtına 2 tekneyi parçaladı 15
Bunlar da İlginizi Çekebilir
İzmir’de son 64 yılın en sıcak kasım ayı
İzmir’de son 64 yılın en sıcak kasım ayı
CHP Genel Başkanını seçiyor, Kurultay'da dikkat çeken fotoğraflar
CHP Genel Başkanını seçiyor, Kurultay'da dikkat çeken fotoğraflar
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Türkiye'nin en borçlu illeri ortaya çıktı. Bakın zirvede hangi il var
Türkiye'nin en borçlu illeri ortaya çıktı. Bakın zirvede hangi il var
Asi Nehri kayboldu. Suriye’den gelip yeniden istila ettiler. Canlıları yok ediyor, Milli geliri düşürüyor
Asi Nehri kayboldu. Suriye’den gelip yeniden istila ettiler. Canlıları yok ediyor, Milli geliri düşürüyor