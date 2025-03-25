Bayram fırsatçıları yine harekete geçti Konaklama fiyatları uçuşa geçti

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala otellerde hazırlıklar başladı. Bu kapsamda, bayramda açılacak olan ve 2025 yaz turizm sezonuna başlayacak olan otellerde rezervasyon hareketliliği yaşanıyor. Bayramın okulların ara tatil dönemine gelmesiyle konaklama süresinde de artış olacağını ifade eden turizmciler, bu yıl sezonun 1 ay erken başladığını belirtip, Bodrum'da her bütçeye uygun tatil avantajları olduğunu dile getirdi. Otellerde uygulanan fiyat politikasında da önemli değişiklikler yaşandı. Bu bağlamda, ilçede otel fiyatları kişi başı 1500 liradan başlayıp, 41 bin lira gibi yüksek rakamlara ulaşmış durumda.

28 MART'TA OTELLER KAPILARINI AÇIYOR!

Öte yandan, bayram süresi boyunca Milas Bodrum Havalimanı'na yurt içi 7 ek sefer düzenleneceği öğrenildi. Bayram tatiliyle birlikte hem iç pazar hem de dış pazarda hareketliliğin başlayacağını söyleyen BODER Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Oteller bu yıl Ramazan Bayramı dolasıyla biraz daha erken açılmış olacak. Eskiden nisan ayında açılıyordu. Bu yıl 28 Mart'ta oteller kapılarını açacak. Bayramla beraber sezon başlamış oluyor. Turizmde her sene üzerine koyarak gitmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım bir sıkıntı olmadan bu şekilde devam etmiş olur" ifadelerini kullandı.

FİYATLAR BİN AVROYA KADAR ÇIKIYOR!

Bayramda açık olan otellerde yüzde 55 oranında doluluk beklediklerini söyleyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rezervasyonlar devam ediyor. İç pazar son dakika rezervasyonları çok sever. Bodrum'da çeşitlilik çok fazla bu kapsamda fiyatlar kişi başı 1500 liradan başlıyor bin avroya kadar çıkıyor.

'OTELLERİ ERKEN AÇMAK İSTİHDAM SÜRESİNİ UZATACAK'

Otellerin erken açılmasıyla birlikte Bodrum'da turizmde istihdam süresinin uzayacağını belirten turizmci Zeynel Kılıç da "Bayramda tatil deyince akla gelen ilk destinasyon Bodrum. Ara tatil döneminin bayrama denk gelmesi nedeniyle rezervasyonlarda gözle görülür bir artış var. Çocuklu aileler için büyük bir avantaj. Cumartesi başlayıp salı günü biten bir bayram tatili vardı ama çocuklu aileler için bu süre 9 güne çıktı. Normalde sezon nisan sonu, mayıs başı gibi başlıyordu. Bu sene ise bayram mart sonu, nisan başında başlayacak. Bu durum istihdam konusunda ciddi fayda sağlayacaktır. Turizmde çalışacak personel bu yıl 1 ay daha fazla çalışmış olacak. Geçen sene 1,6 milyon turist ağırlamıştık ve bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Erken rezervasyonlarda bir artış var. Bu durum bize sezonun gidişatını da göstermiş oluyor" diye konuştu.