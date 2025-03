Bodrum’da geleneksel iftar buluşmaları devam ediyor

Bodrum Belediyesi tarafından her yıl ramazan ayında düzenlenen geleneksel mahalle iftarları, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşmeye devam ediyor. Her akşam farklı bir mahallede kurulan iftar sofraları binlerce vatandaşı bir araya getiriyor. Program, ramazan ayının ilk günü Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin katılımıyla Türkbükü Mahallesi'nde başladı. Her iftarda vatandaşlarla bir araya gelerek yemek dağıtımına destek veren Başkan Mandalinci, iftar sonrası hemşehrileriyle sohbet ederek ramazan ayını kutluyor.

PROGRAM, KADİR GECESİ’NDE SONA ERECEK

Son olarak Turgutreis Atatürk Meydanı'nda düzenlenen iftar programı, 13 Mart Perşembe günü Mumcular Pazar Yeri'nde kurulacak iftar sofrası ile devam edecek. Bodrum Belediyesinin hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle geniş kitlelere ulaşan iftar programları, ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde sürecek. Program, 38 yıldır Kadir Gecesi’nde düzenlenen ve gelenekselleşen Türkkuyusu Mahallesi sahur buluşmasıyla sona erecek.

"BU SOFRALAR, DAYANIŞMANIN VE KARDEŞLİĞİN PAYLAŞILDIĞI BULUŞMALAR"

Başkan Tamer Mandalinci, her gün başka bir iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu sofralar, yalnızca yemeğin değil, dayanışmanın ve kardeşliğin de paylaşıldığı buluşmalar. Bodrum’un dört bir yanında vatandaşlarımızla bir araya gelerek Ramazan Ayı’nın manevi iklimini birlikte yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bu kıymetli günlerde dualarının ve oruçlarının kabul olmasını diliyorum" dedi.