Bodrum'da girdiği denizde fenalaşan Macar turist boğuldu

Kaynak: İHA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde girdiği denizde fenalaşan Macaristan uyruklu turist boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Gümbet sahilinde denize giren Macaristan uyruklu Laszlo Janos Kovacs (77), bir süre sonra fenalaştı. Su yüzeyindeki turistin şamandıraların yanında hareketsiz halde olduğunu fark eden sahildeki vatandaşlar, yardımına koştu. Turist sahile çıkarılarak kalp masajı yapıldı. İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Ailesiyle birlikte tatile gelen turistin Gümbet sahilindeki bir otelde kaldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

