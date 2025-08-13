Bodrum’da gizemli olay! İki sevgili başından vurulmuş halde ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Muğla'da sevgili oldukları belirtilen 31 yaşındaki Berk Köse ile 28 yaşındaki Ezgi El, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Gizemli olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Muğla Bodrum ilçesi Yahşi Mahallesi 2356'ıncı Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Berk Köse'ye ulaşamayan yakınları oturduğu daireye gitti. Kapıyı açan yakınları Köse ve kız arkadaşı Ezgi El'i yerde kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Köse ve El'in tabancayla başından vurulduğu belirtildi.

Savcı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışma sonrası El ve Köse'nin cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

