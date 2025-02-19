Bodrum'da göçmen kaçakçılarına operasyon

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akyarlar sahilinde göçmen kaçakçılığında kullanılan bir botu tespit etti. Bunun üzerine Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) harekete geçti. Ekipler, 10 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra botun bir vinç yardımıyla sahile bırakıldığını belirledi.

YAPILAN OPERASYONLA 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışma sonrasında C.D., H.G., F.G., V.E., M.Ç., K.A. ve İ.A.'nın göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Ekipler, eş zamanlı yapılan baskınlarla 7 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 4 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden K.A., C.D. ve İ.A. tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.