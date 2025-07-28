Bodrum’da göletlere su takviyesi yapıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bodrum’da göletlere su takviyesi yapıldı

Bodrum Belediyesi, kırsal bölgelerde kuruma riski taşıyan göletlere su takviyesi gerçekleştiriyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Çiftlik, Kızılağaç, Kumköy, Yeniköy ve Mumcular Mahallelerinin kırsal kesimlerinde bulunan göletlere düzenli olarak su takviyesi yapılıyor.

20 GÖLETE 182 TON SU TAKVİYESİ

Kuruyan göletlerin tespit edilmesinin ardından gerçekleştirilen çalışmalarda yaklaşık 20 gölete toplam 182 ton su takviyesi yapıldı.

2019 yılında başlatılan ve düzenli periyotlarla sürdürülen bu çalışmalarla göletlerdeki su seviyesinin aşırı sıcaklıklar sonucu tamamen tükenmesinin önüne geçilmesi, yaban hayatının su ihtiyacının karşılanması ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların su sıkıntısı yaşamaması hedefleniyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen su takviyesi çalışmaları, yaz sonuna kadar düzenli aralıklarla devam edecek.

Bodrum’da göletlere su takviyesi yapıldı

Bodrum’da göletlere su takviyesi yapıldı

Bodrum’da göletlere su takviyesi yapıldı

Bodrum’da göletlere su takviyesi yapıldı

Bodrum’da göletlere su takviyesi yapıldı

Son Haberler
Panathianikos’tan Ömer Faruk Yurtseven kararı!
Panathianikos’tan Ömer Faruk Yurtseven kararı!
Sosyetenin yeni aşk bombası! Raif Dinçkök ve Hande Demir Bodrum’da el ele
Sosyetenin yeni aşk bombası! Bodrum’da el ele...
Fenerbahçe'de tabela değişti!
Fenerbahçe'de tabela değişti!
Ünlü iş insanına gözaltının sır perdesi aralandı! Fatih Altaylı'nın sponsoruydu...
Ünlü iş insanına gözaltının sır perdesi aralandı! Fatih Altaylı'nın sponsoruydu...
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı! Antony'ye yeni talip
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı! Antony'ye yeni talip