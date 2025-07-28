Bodrum’da göletlere su takviyesi yapıldı

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Çiftlik, Kızılağaç, Kumköy, Yeniköy ve Mumcular Mahallelerinin kırsal kesimlerinde bulunan göletlere düzenli olarak su takviyesi yapılıyor.

20 GÖLETE 182 TON SU TAKVİYESİ

Kuruyan göletlerin tespit edilmesinin ardından gerçekleştirilen çalışmalarda yaklaşık 20 gölete toplam 182 ton su takviyesi yapıldı.

2019 yılında başlatılan ve düzenli periyotlarla sürdürülen bu çalışmalarla göletlerdeki su seviyesinin aşırı sıcaklıklar sonucu tamamen tükenmesinin önüne geçilmesi, yaban hayatının su ihtiyacının karşılanması ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların su sıkıntısı yaşamaması hedefleniyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen su takviyesi çalışmaları, yaz sonuna kadar düzenli aralıklarla devam edecek.