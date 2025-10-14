Bodrum’un simge isimlerinden Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, vefatının 52’nci ve Bodrum’a sürgün edilişinin 100’üncü yılında anlamlı etkinliklerle anıldı. Bodrum Deniz Müzesi öncülüğünde düzenlenen programda, kentin kültürel dokusuna vurgu yapıldı.
“Halikarnas Balıkçısı’nın Bitki Mirası Kent Turu”nda, eğitimci Hatice Orman rehberliğinde katılımcılar, yazarın Bodrum’a kazandırdığı bitkilerin izini sürdü. Halikarnas Mozolesi, Belediye Meydanı ve çevresindeki tarihi noktalar gezildi. Aynı gün Bodrum Denizciler Derneği’nde, müzenin yayınladığı “Biz Süngerciler: Yaşadıklarımız, Hatıralarımız” kitabının tanıtımı yapıldı.
Dr. Meltem Ulu’nun kaleme aldığı eserde, sünger avcıları, deniz feneri bekçileri, tekne ustaları ve arkeologlarla yapılan sözlü tarih görüşmeleri yer alıyor. Etkinliğe, Meclis Üyesi Emel Çakaloğlu, Müze Müdürü Selen Cambazoğlu, iş insanı Mustafa Cem ve yazar Meltem Ulu katıldı.
Kitap, Bodrum’un deniz kültürünü ve süngercilerin hikayelerini gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Halikarnas Balıkçısı’nın doğa ve deniz sevgisini yansıtan etkinlikler, Bodrum’un kültürel mirasına sahip çıkma kararlılığını gösterdi.