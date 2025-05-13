Bodrum’da hassas alanda yıkım! Ekibe yetki ve kimlik sordu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bodrum’da hassas alanda yıkım! Ekibe yetki ve kimlik sordu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde SİT alanına kaçak yapı yapan kişi ile yetkililer arasında diyalog gülümsetti. Yıkım ekibine kimlik ve görev yetkisi sordu.

Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri, Adaboğazı içerisindeki doğal SİT alanı ve kesin korunacak hassas bölgede kaçak yapı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine Bodrum Belediyesi zabıta ve yıkım ekibi ile polis ekipleri botlarla bölgeye gitti.

Yıkım kararı bölgede yaşam kuran kişiye bildirildi. Duruma itiraz eden kişi Milli Emlak görevlisine kimliklerini ve görev ve yetkisini sordu. Yıkıma itiraz ederek kamp yaptığını iddia eden kişi ile ekipler arasında tartışma yaşandı.

Ekipler yaşanan gerginliğe rağmen toprak ve yığma taşla yapılmış olan depo ve eklentileri balyozlarla yıkıp, işgal edilen bölgedeki eşya ve çöpleri kaldırdı. Etrafındaki sebze ekili alanlara ise dokunulmadı.

Bodrum’da hassas alanda yıkım! Ekibe yetki ve kimlik sordu

Bodrum’da hassas alanda yıkım! Ekibe yetki ve kimlik sordu

Bodrum’da hassas alanda yıkım! Ekibe yetki ve kimlik sordu

Bodrum’da hassas alanda yıkım! Ekibe yetki ve kimlik sordu

Bodrum’da hassas alanda yıkım! Ekibe yetki ve kimlik sordu

Bodrum’da hassas alanda yıkım! Ekibe yetki ve kimlik sordu

Bodrum’da hassas alanda yıkım! Ekibe yetki ve kimlik sordu

Bodrum’da hassas alanda yıkım! Ekibe yetki ve kimlik sordu

Bodrum’da hassas alanda yıkım! Ekibe yetki ve kimlik sordu

Bodrum’da hassas alanda yıkım! Ekibe yetki ve kimlik sordu

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