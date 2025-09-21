Bodrum'da hesap kavgasında kurşunlar konuştu

İddiaya göre, Bodrum ilçesi Barış Meydanı’nda yer alan Denizciler Derneği kafesine gelen B.İ., S.C.K. ve E.K. hesabı ödemeden mekândan çıktı. Bir süre sonra yeniden işletmenin önünden geçen şahıslar, çalışanlarla münakaşaya girdi.

Meydana gelen arbede sırasında S.C.K., belinden çıkardığı silahla kafeye doğru arka arkaya ateş etti. Kurşunların hedefi olan işletmede can kaybı yaşanmazken, cam ve duvarlara iki mermi isabet etti. Kafede bulunan vatandaşlar ise panikle kaçtı.

Kaçmaya çalışan zanlılar S.C.K. ile G.İ. ve B.İ., polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli de olay yerine gelerek çalışmaları bizzat takip etti. Olay mahallinde yapılan incelemede 5 adet 7,65 mm kovan ve 2 dolu mermi bulundu.