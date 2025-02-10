Bodrum'da golsüz gece

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bodrum'da golsüz gece

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Bodrum FK, sahasında Göztepe ile karşılaştı. Maç golsüz eşitlikle tamamlandı.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Bodrum FK Göztepe ile karşılaştı. Maçta gol olmayınca 0-0 sona erdi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

21. dakika Bodrum FK’da Bardhi sağ kanattan köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Okita’nın ortasında savunmaya çarpan top kornere çıktı.

28. dakikada Bodrum FK’dan Puşcaş sol kanattan ceza sahası içine girerek uzak köşeye şutunu çekti. Top sağ kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

71. dakika Bodrum FK’da Celal ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Top kaleci Lis’in kucağında kaldı.

76. dakikada Göztepe’de Doğan ile Fredy’nin hava topu mücadelesi sonrası ev sahibi ekip lehine faul kararı verildi.

80. dakikada Bodrum FK’da Fredy sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahası içine havalandırdı. Kaleci Lis topun sahibi oldu.

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BODRUMSPOR 0 GÖZTEPE 0

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kapluhan, Seyfettin Ünal

Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Okita (Gökdeniz Bayrakdar dk. 82), Fredy, Enis Bardhi (Dimitrov dk. 82), Seferi, Puşcaş (Celal Dumanlı dk. 69)

Yedekler: Gökhan Akkan, Erkan Değişmez, Brazao, Ahmet Aslan, Üzeyir Ergün, Yusuf Bozkurt, Ege Bilsel

Teknik Direktör: Jose Morais

Göztepe: Mateusz Lis, Nielsen, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak, Miroshi, Dennis (Furkan Bayır dk. 90), Djalma (İsmail Köybaşı dk. 90), Victor Hugo (Tijanic dk. 68), Ahmed Ildız (Doğan Erdoğan dk 68), Matsuki (Kubilay Kanatsızkuş dk. 89)

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Nazım Sangare

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Sarı kart: Heliton (Göztepe)

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